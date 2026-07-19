Тверь включена в маршрут «Золотое кольцо России»

Решение о присоединении Твери к туристическому маршруту «Золотое кольцо России» принято на федеральном уровне и позволит увеличить туристический поток, стимулировать экономический рост и улучшить городскую инфраструктуру.
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