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Саудовский принц аль Фейсал назвал визит Путина свидетельством прочных отношений

Саудовский принц аль Фейсал назвал визит Путина свидетельством прочных отношений

Саудовский принц Турки аль Фейсал заявил, что недавний визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о прочных взаимоотношениях между двумя странами, сообщает РИА Новости.

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