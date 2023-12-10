Саудовский принц аль Фейсал назвал визит Путина свидетельством прочных отношений

Саудовский принц Турки аль Фейсал заявил, что недавний визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию свидетельствует о прочных взаимоотношениях между двумя странами, сообщает РИА Новости.
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