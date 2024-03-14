23 и 24 марта в Москве будет проходить Volga Fashion Week. Перспективные и уже признанные дизайнеры со всей страны представят новые коллекции на подиуме 23 марта, на площадке креативного пространства новых студий Киностудии имени Горького.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии