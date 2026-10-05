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Политнавигатор

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Нацист из «Айдара»: Лучше молчите об укро-баллистике – по FirePoint уже не раз прилетало

Не стоит постоянно анонсировать сроки запуска украинских баллистических ракет по Москве. Россия уже успешно атаковала производственные мощности компании FirePoint и ее субподрядчиков.

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