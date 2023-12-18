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Какой церковный праздник отмечают верующие 19 декабря 2023 года

Какой церковный праздник отмечают верующие 19 декабря 2023 года

Какой церковный праздник отмечают верующие 19 декабря 2023 года Ксения Кирпик Во вторник, 19 декабря 2023 года, православный мир отмечает память Николая Чудотворца, также известного как Николай Угодник и Никола Зимний.

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