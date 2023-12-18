Какой церковный праздник отмечают верующие 19 декабря 2023 года Ксения Кирпик Во вторник, 19 декабря 2023 года, православный мир отмечает память Николая Чудотворца, также известного как Николай Угодник и Никола Зимний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии