Матч «Ман Сити» – «Реал» будет судить румын Ковач

Назначены арбитры на первый полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Главный судья – Иштван Ковач, ассистенты – Василе Маринеску, Овидиу Артене (все – Румыния).
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