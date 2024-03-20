Собянин рассказал, как принять участие в земельно-имущественных торгах Москвы

Число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54% Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что количество участников земельно-имущественных торгов в столице выросло на 54% в 2023 году.
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