Знаменитости попали в список врагов народа: опубликованы адреса сотен владельцев квартир

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани развернул беспрецедентную кампанию классовой войны, опубликовав на сайте городского департамента финансов поименный список сотен тысяч владельцев недвижимости, которых его администрация считает потенциальными «врагами народа» за то, что они посмели владеть квартирами .