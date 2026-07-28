MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Знаменитости попали в список врагов народа: опубликованы адреса сотен владельцев квартир

Знаменитости попали в список врагов народа: опубликованы адреса сотен владельцев квартир

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани развернул беспрецедентную кампанию классовой войны, опубликовав на сайте городского департамента финансов поименный список сотен тысяч владельцев недвижимости, которых его администрация считает потенциальными «врагами народа» за то, что они посмели владеть квартирами .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии