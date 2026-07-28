Знаменитости попали в список врагов народа: опубликованы адреса сотен владельцев квартир

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани развернул беспрецедентную кампанию классовой войны, опубликовав на сайте городского департамента финансов поименный список сотен тысяч владельцев недвижимости, которых его администрация считает потенциальными «врагами народа» за то, что они посмели владеть квартирами .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии