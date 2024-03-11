Уважаемые пассажиры! Водители ООО "АВТОАЛЬЯНС" придумали новую отговорку, чтобы отказываться от приёма безналичной оплаты.
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Уважаемые пассажиры! Водители ООО "АВТОАЛЬЯНС" придумали новую отговорку, чтобы отказываться от приёма безналичной оплаты.