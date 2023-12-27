Все МФЦ Краснодарского края уходят на каникулы с 30 декабря по 8 января

Все МФЦ Краснодарского края уходят на каникулы с 30 декабря по 8 январяВ МФЦ Краснодарского края обратились к жителям региона с просьбой учитывать особенности работы организации в праздничные и выходные дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии