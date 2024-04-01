В Ростовской области задержан местный житель, подтвердивший готовность совершить теракт

Российские силовики усилили меры безопасности после теракта в "Крокус сити холле", по всей территории страны ведутся мероприятия, направленные на выявление не только украинской агентуры, но террористов и их пособников всех мастей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии