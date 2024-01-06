«РВ»-видео: Бойцы ВДВ с 7800 м уничтожили украинскую БМП одним выстрелом

Бойцы Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Корнет”, чтобы поразить боевую машину пехоты Вооруженных Сил Украины в районе Часов Яра с максимальной дистанции в 7800 м.
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