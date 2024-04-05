Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ай-яй-яй! Россия атакует американские санкции!

Ай-яй-яй! Россия атакует американские санкции!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Вой на болотах американской администрации и западных СМИ стоит нешуточный. Россия нанесла непоправимый удар по санкциям, которые Америка установила для неё и Северной Кореи.

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Комментарии
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Eduard
Все давно поняли,что санкции больше на шантаж похоже,а это уже уголовщина!
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12 час.
Eduard
Росмия вообще должна передать какое-то точное оружие,а лучше ядерное северянам.Так сказать:&quot;Враги наших врагов наши друзья!&quot;
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12 час.
Владимир Дегтярев
Брататься не надо, надо дружить и помогать друг , другу!
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11 час.

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