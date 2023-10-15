Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа. Запасы воды в секторе Газа на исходе (с) официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Мир перевернулся: еврейские фашисты
Комментарии
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Antanas
Во время ВОВ сионисты сотрудничали с фашистами.Кто восстоновил германскую армию после первой мировой войны?Сионисты из США.Факты и историю надо знать.👍👍👍👍👍.
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1 д.
Регина Толстоброва
израиль всегда был с нацистами. истребляют народ. воды даже жалко. Что ж вы такие за люди. Звери вы.
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1 д.
Игорь Василевский
Почему сотрудничали? Почти 500 тыс этих упырей в войсках гитлера служило. А вся промышленность - автомобилестроение, нефтехимия так вообще пиндосский изям принадлежала. Не евреям, а иудеям! Евреи попроще - портные всякие да сапожники в это время по концлагерям сидели. А финансисты - грошики зарабатывали... И кто из общественности широкой четко может сказать, сколько золота из колец да зубных протезов, изьятых у евреев и переплавленных в слитки, хранится в банках Швейцарии? Только самые демократичные и неподкупные банкиры!!
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19 час.
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