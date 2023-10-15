Мир перевернулся: еврейские фашисты

израиль всегда был с нацистами. истребляют народ. воды даже жалко. Что ж вы такие за люди. Звери вы.

Игорь Василевский

Почему сотрудничали? Почти 500 тыс этих упырей в войсках гитлера служило. А вся промышленность - автомобилестроение, нефтехимия так вообще пиндосский изям принадлежала. Не евреям, а иудеям! Евреи попроще - портные всякие да сапожники в это время по концлагерям сидели. А финансисты - грошики зарабатывали... И кто из общественности широкой четко может сказать, сколько золота из колец да зубных протезов, изьятых у евреев и переплавленных в слитки, хранится в банках Швейцарии? Только самые демократичные и неподкупные банкиры!!