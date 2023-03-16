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Эксперт Федутинов рассказал о высокой аварийности американских БПЛА MQ-9 Reaper

Эксперт Федутинов рассказал о высокой аварийности американских БПЛА MQ-9 Reaper

Американские беспилотные летательные аппараты отличает повышенная аварийность. По этому показателю они могут соперничать с самым аварийным самолетом ВВС США F-16.

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