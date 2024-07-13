Австралия потребовала от России не защищать своих граждан

Гарий Щерба

Относятса видете-ли к РОССИИ с ПРЕЗРЕНИЕМ из за ШПИОНАЖА.......... А как насчёт того что Австралия входит в ШПИОНСКУЮ , ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АНГЛОСАКСКУЮ СЕТЬ ,,ПЯТЬ ГЛАЗ,, во главе ФАШИЗМНГТОНА и что ВСЕ АНГЛОСАКСКИЕ ШЕСТЁРКИ ( Великобритания, Австралия, Канада с Новой Зеландией ) НА ПОДХВАТЕ у США , СЛЕДЯ за ВСЕМ МИРОМ и НЕ ДЕЛЯСЬ ДАЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ со своими ,,СОЮЗНИЧКАМИ,, ...??????? Так что ЧЬЯ БЫ МЫЧАЛА и КТО за КЕМ ЕЩЁ СЛЕДИТ а то ПРИВЫКЛИ из себя ПУШИСТЫХ ИЗОБРАЖАТЬ , ТВАРИ ...!!!!!