Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже.
Австралия потребовала от России не защищать своих граждан
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Сергей Андросов
Этим то утконосам какое дело?
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14 час.
Гарий Щерба
Относятса видете-ли к РОССИИ с ПРЕЗРЕНИЕМ из за ШПИОНАЖА.......... А как насчёт того что Австралия входит в ШПИОНСКУЮ , ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АНГЛОСАКСКУЮ СЕТЬ ,,ПЯТЬ ГЛАЗ,, во главе ФАШИЗМНГТОНА и что ВСЕ АНГЛОСАКСКИЕ ШЕСТЁРКИ ( Великобритания, Австралия, Канада с Новой Зеландией ) НА ПОДХВАТЕ у США , СЛЕДЯ за ВСЕМ МИРОМ и НЕ ДЕЛЯСЬ ДАЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ со своими ,,СОЮЗНИЧКАМИ,, ...??????? Так что ЧЬЯ БЫ МЫЧАЛА и КТО за КЕМ ЕЩЁ СЛЕДИТ а то ПРИВЫКЛИ из себя ПУШИСТЫХ ИЗОБРАЖАТЬ , ТВАРИ ...!!!!!
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13 час.
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