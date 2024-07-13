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Австралия потребовала от России не защищать своих граждан

Австралия потребовала от России не защищать своих граждан

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Этим то утконосам какое дело?
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14 час.
Гарий Щерба
Относятса видете-ли  к  РОССИИ  с  ПРЕЗРЕНИЕМ  из за  ШПИОНАЖА.......... А  как насчёт того  что Австралия входит в  ШПИОНСКУЮ  , ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АНГЛОСАКСКУЮ СЕТЬ  ,,ПЯТЬ ГЛАЗ,, во главе ФАШИЗМНГТОНА   и что ВСЕ АНГЛОСАКСКИЕ ШЕСТЁРКИ ( Великобритания, Австралия, Канада с Новой Зеландией ) НА ПОДХВАТЕ у  США ,  СЛЕДЯ за  ВСЕМ МИРОМ  и  НЕ ДЕЛЯСЬ ДАЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ со своими ,,СОЮЗНИЧКАМИ,, ...??????? Так что  ЧЬЯ БЫ МЫЧАЛА  и  КТО  за  КЕМ ЕЩЁ СЛЕДИТ  а то  ПРИВЫКЛИ  из себя  ПУШИСТЫХ ИЗОБРАЖАТЬ , ТВАРИ ...!!!!!
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13 час.

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