Основателю Tron ужесточили обвинения. SEC США также ответа на возражения Джастина Сана по поводу юрисдикции

Организация Tron Foundation требовала от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратить иск против основателя проекта Джастина Сана и других, связанных с созданием и функционированием блокчейна, лиц.
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