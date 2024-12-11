Мужчина, напавший на медиков «скорой», подал на них встречный иск — прокуратура Приморского края проводит проверку по данному факту

Напомним, что бригада из КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока» в составе двух фельдшеров Евгении Рязановой, Антона Дьяченко и водителя Олега Фетисова приехали на вызов для оказания помощи женщине, которой не требовалась госпитализация.