Мужчина, напавший на медиков «скорой», подал на них встречный иск — прокуратура Приморского края проводит проверку по данному факту

Напомним, что бригада из КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока» в составе двух фельдшеров Евгении Рязановой, Антона Дьяченко и водителя Олега Фетисова приехали на вызов для оказания помощи женщине, которой не требовалась госпитализация.
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