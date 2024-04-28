Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического государства

Президент Украины Владимир Зеленский является специфическим президентом специфического государства. Такое мнение в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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