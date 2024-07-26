Инфляция в Японии замедлилась в июле

Уровень общей инфляции в Токио немного замедлился до 2,2% в июле с 2,3% в мае, в то время как базовая инфляция (которая не учитывает цены на свежие продукты питания) осталась неизменной на уровне 2,2%, что соответствует ожиданиям.
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