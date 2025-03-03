В Великобритании высказались о роли России на переговорах по Украине. Стармер заявил, что Москва не должна диктовать условия мира

В Великобритании высказались о роли России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам британского премьер-министра Кира Стармера, Москва не может диктовать свои условия в этом вопросе.
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