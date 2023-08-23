Новость, которая в формате текущих событий в России прошла почти незаметно — а в США вызвала бурю истерик: армия РФ возвращается на Кубу.
Ужас США: армия России возвращается на Кубу
Комментарии
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Геннадий Ушаков
А может она, эта военная база на Кубе и не нужна. Времена поменялись, а главное оружие. В свое время на Кубе у нас были ракеты с ядерными боеголовкам, это тогда много решало, хотя и сейчас пиндосы не будут стрелять по ракетам с ядерными боеголовками находящимися рядом со своей территорией. Не надо забывать, что содержание военной базы очень дорогое удовольствие, а наше ядерное оружие и без базы на Кубе очень быстро достигнет цели, нужно только политическое решение нашего руководства, если оно посчитает что по другому нельзя. Я считаю что эта база нам не нужна.
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14 час.
Рахимулла Алеев
При чём здесь база : Главное здесь ВРЕМЯ подлета , а это основание для выдвижения им ультиматума !
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13 час.
Кошмар
Ценность имеет лишь база радиоэлектронной разведки на Кубе. А чтобы пульнуть в США ракетой с ядерной или другой начинкой, достаточно несколько контейнеровозов с Калибрами в портах Кубы. Дёшево и сердито.
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10 час.
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