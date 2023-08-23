Ужас США: армия России возвращается на Кубу

Геннадий Ушаков

А может она, эта военная база на Кубе и не нужна. Времена поменялись, а главное оружие. В свое время на Кубе у нас были ракеты с ядерными боеголовкам, это тогда много решало, хотя и сейчас пиндосы не будут стрелять по ракетам с ядерными боеголовками находящимися рядом со своей территорией. Не надо забывать, что содержание военной базы очень дорогое удовольствие, а наше ядерное оружие и без базы на Кубе очень быстро достигнет цели, нужно только политическое решение нашего руководства, если оно посчитает что по другому нельзя. Я считаю что эта база нам не нужна.