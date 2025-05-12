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Петербургский дневник

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Ленобласть выделит более 62 миллионов рублей на строительство нового спортивного объекта в Луге

Ленобласть выделит более 62 миллионов рублей на строительство нового спортивного объекта в Луге

Запланировано создание футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, трибун и спортивных сооружений Ленинградская область выделит 62,3 миллиона рублей в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на строительство нового спортивного объекта в Луге.

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