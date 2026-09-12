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Руденко забил «Зениту» после стыка Еремеева и Барриоса. Новиков засчитал гол «Локомотива»

Судьи не стали отменять гол « Локомотива » в матче с « Зенитом » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:0, первый тайм).

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