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Мировое обозрение

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Посольство РФ: Операторы готовы участвовать в восстановлении энергетики Ливии

Посольство РФ: Операторы готовы участвовать в восстановлении энергетики Ливии

Ливия пытается вернуть на свой рынок российские компании, и в Москве к этому относятся без спешки, но с интересом.

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