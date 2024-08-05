В Казани продолжается реставрация доходного дома Ивана Сурина

На улице Горького активно продолжаются работы по реставрации доходного дома Ивана Сурина. Специалисты уже демонтировали старую штукатурку, что стало первым шагом в рамках масштабного проекта по восстановлению исторического здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии