Дипломат Беляев: антироссийские действия Финляндии не останутся без ответа

Финляндия вступила в НАТО, запретила россиянам въезд и запланировала изъять их недвижимость. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявила РИА «Новости», что Россия ответит на любые недружественные действия государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии