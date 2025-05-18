Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию после снижения

Лидером по экспорту пива в Россию среди стран Евросоюза второй месяц подряд остаётся Чехия. В марте чешские производители отправили на российский рынок пива на сумму 1,8 миллиона евро, что в 1,5 раза превышает показатель месяцем ранее.