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Түбән Кама мэры БПЛА һөҗүменнән соң йортларны торгызу ничек барганын сөйләде

Түбән Кама мэры БПЛА һөҗүменнән соң йортларны торгызу ничек барганын сөйләде

Түбән Кама мэры Радмир Беляев социаль челтәрләрдә БПЛА һөҗүменнән соң йортларны торгызуның ничек баруы турында сөйләде.

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