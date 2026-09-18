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Если бы «Мумию» снимали в России: Яглыч, Бурунов и Борисов против древнего зла

Если бы «Мумию» снимали в России: Яглыч, Бурунов и Борисов против древнего зла

Фильм «Мумия» планировался как вольный ремейк классического хоррора 1932 года с Борисом Карлоффом, но режиссер Стивен Соммерс слегка перестарался.

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