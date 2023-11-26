В ГД раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии в СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что никто из российских футболистов не отдал и части своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО, при этом страна долгие годы «кормила» этих спортсменов, пишет РИА Новости.
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