В ГД раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии в СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что никто из российских футболистов не отдал и части своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО, при этом страна долгие годы «кормила» этих спортсменов, пишет РИА Новости.