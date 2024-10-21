Возвращение Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на Землю снова отложили

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, на борту которого находятся три астронавта и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, была отложена из-за неблагоприятных метеорологических условий в месте запланированного приводнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии