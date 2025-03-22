Эмильен Жаклен: «Бьорндален и Фуркад обладали аурой сверхдоминации. Йоханнес Бо привнес человечности, он чаще был подвержен осечкам и сомнениям»

23-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бо завершит карьеру по окончании текущего сезона. «У нас было два великих чемпиона – Уле Эйнар (Бьорндален) и Мартен (Фуркад), которые обладали аурой сверхдоминации и почти роботизированного подхода к гонкам в плане психологии, это касалось и стрельбы, и лыжного хода.