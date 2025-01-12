Автобус в Москве протаранил такси, пострадали женщина и ребенок

На юго-востоке Москвы, в районе улицы Капотня, произошло ДТП с участием частного автобуса и такси. Как сообщают в Telegram-канале «Прокуратура Москвы», водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.
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