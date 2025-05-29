Семье из пяти человек необходимо 1,06 миллиона рублей в месяц

Сколько нужно зарабатывать семье с тремя детьми в Москве, чтобы жить, а не выживать? В сети популярность набирает спорный ролик, в котором жительница столицы рассказывает о своих «базовых» ежемесячных расходах.
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