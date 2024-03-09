Авербух устроил трогательный сюрприз своей супруге Арзамасовой в честь 8 Марта

Он ворвался на съёмочную площадку с букетом роз. Заслуженный мастер спорта России и известный фигурист Илья Авербух порадовал свою супругу актрису Елизавету Арзамасову тёплым поздравлением и неожиданным сюрпризом на Международный женский день.
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