Авербух устроил трогательный сюрприз своей супруге Арзамасовой в честь 8 Марта

Он ворвался на съёмочную площадку с букетом роз. Заслуженный мастер спорта России и известный фигурист Илья Авербух порадовал свою супругу актрису Елизавету Арзамасову тёплым поздравлением и неожиданным сюрпризом на Международный женский день.