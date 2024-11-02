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Фигуристка Валиева намерена возобновить свою спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации

Фигуристка Валиева намерена возобновить свою спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации.

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