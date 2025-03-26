Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что Владимир Зеленский намеренно препятствует инициативам по мирному урегулированию конфликта, предложенным Соединенными Штатами Америки.
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