Через десять дней должна быть готова экспертиза по погибшей в Омске 15-летней Евангелине Алешкиной. Прошел месяц с момента обнаружения тела школьницы, но причина ее смерти до сих пор не известна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Через десять дней должна быть готова экспертиза по погибшей в Омске 15-летней Евангелине Алешкиной. Прошел месяц с момента обнаружения тела школьницы, но причина ее смерти до сих пор не известна.