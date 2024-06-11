В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения

Силовики задержали в Карачаево-Черкесской Республике членов организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
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