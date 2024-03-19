Товарный дефицит 80-90-х: «шопинг» не на жизнь, а на смерть

Товарный дефицит знаком пожалуй всем, кто родился в Советском Союзе. Самые необходимые товары выпускались в таком малом количестве, что их банально не хватало всем, зато никому не нужных было более чем достаточно.
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