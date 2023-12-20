Крымские налогоплательщики оказались самыми дисциплинированными в ЮФО

К середине декабря собираемость в Республике Крым имущественных налогов физических лиц (соотношение исчисленной суммы налога к поступлениям) составила 91%, что является наивысшим показателям среди регионов, входящих в состав Южного федерального округа.
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