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Наш район Южнопортовый

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В доме на Шарикоподшипниковской, 24 усилят контроль за уборкой подъездов

Обход территории района совершил глава управы Антон Манжула вместе с заместителем и руководством ГБУ «Жилищник района Южнопортовый».

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