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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мерседес» впервые с 2018-го сошел двумя болидами и завершил серию из 62 гонок в очках

«Мерседес» потерпел неудачу на Гран-при Австралии, не заработав очки. Льюис Хэмилтон сошел из-за технических проблем, Джордж Расселл попал в аварию незадолго до финиша (классифицирован 17-м).

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