19 очков и 17 подборов Келела Уэйра помогли «Майами» обыграть «Филадельфию»

Центровой Келел Уэйр отыграл 35 минут и отметился дабл-даблом: 19 очков (8 из 16 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 3 из 4 с линии) и 17 подборов.
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