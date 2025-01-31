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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год

В первую тройку также вошли известный архитектор и владелец сети магазинов Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году.

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