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ЛГБТ-активисты призывают к протестам из-за смерти студента Гарварда на Бали

ЛГБТ-активисты призывают к протестам из-за смерти студента Гарварда на Бали

Смерть трансгендерного аспиранта Гарварда, задержанного полицией на Бали, вызывало протесты в его родном Перу, где активисты призывают выйти к перуанским посольствам и консульствам по всему миру, требуя проведения независимого расследования.

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