Не только комплименты и забота: какие признаки выдают влюбленного мужчину

Всегда интересно точно знать, влюблен в вас мужчина или вам это только кажется. Сомнения в чувствах поможет развеять наблюдение за его поведением: языком тела, выражением лица, словами, которые он произносит в ваш адрес, и поступками.
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