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Сомнолог Царева посоветовала спать по режиму во время новогодних праздников

Сомнолог Царева посоветовала спать по режиму во время новогодних праздников

Новогодние праздники, особенно вкупе с перенесенным COVID-19, могут стать поводом для бессонницы. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться простых правил, заявила руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

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