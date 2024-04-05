Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп признался, что если бы он занимал в настоящее время пост президента страны, то обязательно позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с событиями в подмосковном Красногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)