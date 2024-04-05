НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

Экс-президент США Трамп заявил, что сделал бы звонок российскому лидеру в связи с нападением в Красногорске

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп признался, что если бы он занимал в настоящее время пост президента страны, то обязательно позвонил бы президенту России Владимиру Путину в связи с событиями в подмосковном Красногорске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх